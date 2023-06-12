الجمعة.. طرح فيلم "Extraction 2" على نتفليكس

تستعد منصة نتفليكس الرقمية لطرح الجزء الثاني من فيلم الأكشن «Extraction» للنجم كريس هيمسورث، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري.

الفيلم الذي يعتبر من أعلى الأعمال مشاهدة عبر «نتفليكس»، تدور أحداث جزئه الثاني حول «تايلر ريك» الذي نجا بأعجوبة خلال مهمته في بنجلاديش، حيث يعود «ريك» مع فريقه في مهمة جديدة أكثر صعوبة.

الجزء الأول من سلسلة «Extraction» دارت أحداثه حول القاتل المرتزق تايلر ريك، والذي يشرع في واحدة من أكثر عمليات القتل فتكًا، حينما يتعين عليه إنقاذ الابن المختطف لزعيم الجريمة الدولي عالميًا والذي يمكث في السجن.

الفيلم تأليف جو روسو، وإخراج سام هارجريف، ويشارك في البطولة: ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا.