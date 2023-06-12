إزالة 78 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة في دمياط

تمكنت اليوم الجهات المنفذة من إزالة حالتي تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز ومدينة دمياط على مساحة ٢٠٩م٢ تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ليكون إجمالي حالات الإزالة ٧٤ حالة تعدي بالمباني بمساحة ٧٤٧١ مترا مربعا بجانب ٤ حالات تعد على الأراضي الزراعية حتى اليوم .

ذكرت "المحافظ" أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع أى حالات تعدى عليها وأيضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديرى عدد من الإدارات بكل وحدة ، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

وبحثت "المحافظ" آلية تخطى أى معوقات قد تبطئ منظومة العمل، حيث أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة، و تعزيز الجهود بين الادارات بكل وحدة محلية ، مؤكدة أيضًا على الدفع بالإجراءات الجارى تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الإيرادات وتحصيلها بشكل دورى.

وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمعدات وسيارات جمع القمامة بما يحقق عملها بشكل جيد و الارتقاء بمنظومة النظافة، مشددة على المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها وتقديم تقرير دورى بشأنها ، كما وجهت تعليماتها الى رؤساء القرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمتابعة موقف المحاصيل المزروعة و توريد محصول القمح لهذا الموسم ، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وأشارت "محافظ دمياط" إلى أنه تم تكليف إدارتي المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية بالمتابعة المستمرة لحركة العمل بالوحدات المحلية و العمل نحو التنسيق بين كافة الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.