سيد عبد الحفيظ: مانشستر سيتي خايف من الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة الوداد المغربي أمس الأحد لم تكن سهلة،منوها أنه كان من الصعب خسارة البطولة للمرة الثانية على التوالي من نفس الفريق.

ولفت سيد عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن الفريق لم ينظر أمامه إلا للفوز على الوداد فقط، مشددا على أن حالة الفريق النفسية كانت العامل الأساسي للعودة في المباراة.

وأشار سيد عبد الحفيظ إلى أن الأهلي حصد 6 بطولات إفريقية من أصل 11 بطولة، خارج الديار على ملاعب ومع فرق وأجواء شديدة الصعوبة، وكان من الصعب العودة لمصر من دون الكأس

وعلق عبد الحفيظ: الشوط الأول لم يكن بالجيد للاعبينا لكن كان هدفنا هو الفوز فقط، مشيدا بفكرة دخول جماهير الأهلي خلال التدريبات وإطلاق صافرات خلال استحواذ الفريق على الكرة؛ ليعتاد اللاعبين على أجواء مشجعي المغرب.

وتابع سيد عبد الحفيظ: لآخر ثانية ولحظة يجب أن نعلم أن النهائيات تحتاج شخصية وروح، ومانشيستر سيتي في نهائي أبطال أوروبا كان معرضا للضغوط رغم فوزه بالبطولة، مازحا: مانشستر سيتي يعيش في قلق لأنه سيلاقي الأهلي في كأس العالم للأندية.