الرئيس الروسي يعزي نظيره الإيطالي في وفاة سيلفيو برلسكوني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عميق تعازيه للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في وفاة الرئيس السابق للحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني، واصفا وفاته بـ"الخسارة الكبيرة".

وقال بورتين - في برقية التعزية، وفق لما ذكره الكرملين اليوم الاثنين، "أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في وفاة السياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني، حيث ترتبط أحداث مهمة في تاريخ إيطاليا الحديث باسم هذا الشخص الرائع".

ووصف بوتين، برلسكوني بـ"الوطني الحقيقي الذي كان يضع مصالح وطنه فوق كل اعتبار".. وأضاف: "لقد ترأس برلسكوني مجلس الوزراء وتقلد مناصب حكومية مهمة أخرى لسنوات عديدة، وفعل الكثير لأجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلاده وتعزيز مكانتها في أوروبا وعلى المسرح العالمي، وهو يعتبر بحق بطريرك السياسة الإيطالية".

وأكد أن روسيا ستظل تتذكر برلسكوني لموقفه المؤيد لتعزيز العلاقات الودية بين البلدين، مشيدًا بما قدمه من "مساهمات شخصية لا تقدر بثمن" في تطوير الشراكات الروسية الإيطالية المفيدة للطرفين.

وفي ختام البرقية، قال بوتين إن "برلسكوني كان بالنسبة لى شخص عزيز وصديق حقيقي أتسم بالحكمة والقدرة على اتخاذ قرارات متوازنة وبعيدة النظر حتى في أصعب المواقف"، معربا عن تعازيه العميقة لعائلة الفقيد وأصدقائه.