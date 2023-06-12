اقرأ غدا في "البوابة".. الشعب يدفع الثمن.. عقوبات أمريكية على أطراف الصراع بالسودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 13 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الشعب يدفع الثمن.. عقوبات أمريكية على أطراف الصراع بالسودان

لغة القوة.. "الناتو" يُجري أكبر مناورة جوية في تاريخه

سباق دولي لزيادة الترسانات النووية

الصين في المقدمة.. و٤ دول ترفع مخزونها من أسلحة الدمار الشامل

تدشين "ميليشيا الدبيبة" !

مبادرة أفريقية لحل أزمة الحرب الأوكرانية

مخاوف إقليمية ودولية.. داعش يستهدف مسئولي طالبان

ضربة جديدة للاقتصاد.. "الحوثي" يمنع حركة البضائع بين منافذ اليمن