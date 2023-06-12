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الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. الشعب يدفع الثمن.. عقوبات أمريكية على أطراف الصراع بالسودان

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الاثنين 13 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الشعب يدفع الثمن.. عقوبات أمريكية على أطراف الصراع بالسودان
لغة القوة.. "الناتو" يُجري أكبر مناورة جوية في تاريخه
سباق دولي لزيادة الترسانات النووية
الصين في المقدمة.. و٤ دول ترفع مخزونها من أسلحة الدمار الشامل
تدشين "ميليشيا الدبيبة" !
مبادرة أفريقية لحل أزمة الحرب الأوكرانية
مخاوف إقليمية ودولية.. داعش يستهدف مسئولي طالبان
ضربة جديدة للاقتصاد.. "الحوثي" يمنع حركة البضائع بين منافذ اليمن

السودان الناتو طالبان