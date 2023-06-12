البرلمان الأوروبي يبحث غدا أزمة "ناجورنوكارباخ" والعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم /الاثنين/، أنه سيناقش العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوضع في إقليم "ناجورنوكارباخ" ممر "لاتشين" خلال الجلسة المكتملة المقرر عقدها غدا /الثلاثاء/.

وذكر البرلمان- في جدول الأعمال، الذي نشره عبر موقعه الرسمي- أن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية سيعقد جلسة أسئلة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، حول "العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان والوضع في ناجورنو قره باغ وحول ممر لاتشين"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (أرمنبريس) الأرمينية.

يُذكر أنه تم إغلاق ممر "لاتشين" من قبل أذربيجان، منذ 12 ديسمبر 2022، وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ، نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما، في 22 فبراير الماضي، يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.