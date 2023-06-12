أمانة جدة تخصص أكثر من 6870 عامل نظافة لموسم الحج

خصصت أمانة جدة نحو 6 آلاف و870 عاملًا ومشرفًا، وجهزت 925 معدة، لتنفيذ خطة أعمال النظافة لموسم حج هذا العام.

وأوضحت الأمانة في بيان، أوردته وكالة أنباء السعودية "واس" أنها شكلت فرقة طوارئ في كل منطقة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، إلى جانب تغطية فترات الفواصل الزمنية ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف الطرق والمحطات المؤدية ل مكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تستهدف المرحلة الثانية التركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة التي تستهدف استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف.

وفي السياق، واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، استقبال ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، من خلال تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله، حيث كُلفت العديد من اللجان الإدارية والميدانية والرقابية ولجان الصيانة على مدار الساعة؛ لمتابعة سير الخطة الموضوعة مسبقا على أكمل وجه لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم منذ لحظة وصولهم.

وتتواجد في استقبال الحجاج القادمين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الطائف وميناء جدة الإسلامي، مكاتب لأعمال الوزارة وعدد من الدعاة والمترجمين لخدمة ضيوف الرحمن، ويتم توزيع الكتيبات المطبوعة بعدة لغات لإرشادهم وتوعيتهم، بالإضافة إلى تهيئة مساجد وجوامع المنطقة المركزية ومساجد حجوزات السيارات في مداخل العاصمة المقدسة بأعمال الصيانة وغسيل وتعقيم السجاد الخاص بها، وتخصيص17 فرقة من فرق الصيانة المتخصصة بالأعمال الكهربائية والصحية وأعمال التكييف والصوتيات.