فيلم "بحث" للمخرجة آلاء الداية يفوز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان سينما فلسطين بباريس

فاز فيلم "بحث" للمخرجة آلاء الداية احدى طالبات برنامج ماجستير الفنون – مسار الفيلم الوثائقي في جامعة دار الكلمة التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القدس، وخريجة برنامج بكالوريوس الإنتاج الفيلمي بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان سينما فلسطين في باريس في دورته التاسعة تحت شعار"على هذه الارض ما يستحق الحياة".

خاضت المخرجة خلال الفيلم الوثائقي القصير "بحث" ومدته ١٦ دقيقة رحلة بحث حول كل ما يدفعها للخروج من مدينة القدس للبحث عن مساحة، حيث يروي الفيلم حالة البحث التي عاشتها المخرجة بعد الاعتقال والتحقيق معها من قبل الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، مما جعلها تنظر بعدها لكل شئ بطريقة مختلفة، علاقتها بالبيت والشوارع تغيرت، شعرت ان كل شئ يدفعها للخروج من مدينتها "القدس"، لكن بعد خروجها منها بقي شئ يشدها اليها، هذه العلاقة المتناقضة مع المكان جعلتها بحالة بحث دائمة، جعلت من الفيلم أداة لهذا البحث بمحيطها.

وعبرت المخرجة آلاء الداية عن سعادتها، قائلة: " شعرت بالفخر بهذا النجاح وخاصة ان جميع الافلام المنافسة كانت قوية جدًا وجميعها تستحق الفوز، وإن الحصول على جائزة أفضل فيلم في مهرجان سينما فلسطين في باريس منحني مسؤولية ودافع أن اسعى دائما لتوصيل صوت القدس، حيث تميز المهرجان هذا العام بحضور جمهور من مختلف الدول بما فيهم فنانين ومخرجين من دول عربية مختلفة تبعدنا عنهم حدود، واستطعت من خلال الفيلم توصيل رسالة الى الجمهور ماذا يعني أنك تبحث على مساحتك داخل القدس".

ويأتي هذا الفيلم كجزء من متطلبات اجتياز احد المساقات التي تدرس في برنامج بكالوريوس الإنتاج الفيلمي في جامعة دار الكلمة، حيث تم التعديل عليه بعد اجتياز المساق، وقد شارك العام الماضي في مهرجان أيام فلسطين السينمائية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يفوز بها طلبة جامعة دار الكلمة بجوائز عالمية، حيث فاز المخرج الشاب وسام الجعفري احد خريجي برنامج الإنتاج الفيلمي في جامعة دار الكلمة على المركز الثالث المشترك لفئة الأفلام القصيرة من " سيني فاونديشن " في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72.