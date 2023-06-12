ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطار مرسي علم يستقبل 117 رحلة قادمة من 11 دولة أوروبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الإثنين، 8 رحلات طيران دولية ضمن 117 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 8 رحلات طيران تصل منها 4 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ ورحلتين من المطارات الألمانية المختلفة.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أن المطار من المقرر أن يستقبل 117 رحلة تصل خلال الاسبوع الجاري من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.
 

المطارات الألمانية تطبيق الإجراءات الاحترازية مطار مرسى علم الدولى مدينة مرسى علم