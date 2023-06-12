"يونيدو" تدعو إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة

أكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جيرد مولر أن العالم يحتاج إلى الاستثمار بقوة في مجال الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وهو ما تقوم به (يونيدو) بشكل مكثف حاليًا.

جاء ذلك في حفل استضافه مقر (يونيدو) في العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين لإطلاق نداء دولي، لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر وكفاءة الطاقة وابتكارات الطاقة النظيفة، بحضور خبراء طاقة دوليين من مختلف دول العالم.

وأشار مولر إلى حرص (يونيدو) على التواصل مع كل الشركاء حول العالم لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة، لافتا إلى أن هذه الطاقة النظيفة ضرورية خاصة للدول النامية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من الطاقة.

وذكر أن القطاع الخاص هو محور نشاط (يونيدو) إلى جانب التنسيق مع الحكومات، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال الابتكارات التكنولوجية.

وأشار مولر إلى أن مبادرة الطاقة النظيفة تحظى باهتمام دولي متزايد من خلال انضمام المزيد من الدول، مشددَا على ضرورة التعاون مع مجتمع الأعمال خاصة في مشروعات الهيدروجين الأخضر الواعدة.