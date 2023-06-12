إطلاق مبادرة «يوم الأسرة» باستاد ميت غمر الرياضي بمشاركة 75 أسرة.. صور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، في بيان اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة «يوم الأسرة»، باستاد ميت غمر الرياضي، بمشاركة ٧٥ أسرة وسط حشد من الرائدات الاجتماعيات وتنظيم متطوعي الهلال الأحمر.

جاء ذلك تحت رعاية دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وإشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، والدكتورة آمال ذكي مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي، وجاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرآة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

تهدف المبادرة، تعزيز مفهوم الأسرة من خلال بناء علاقات صحية وقوية بين الأطفال وأبائهم، وتمكين أولياء الأمور لتقديم أفضل الرعاية لأطفالهم، كما تقدم حلولا للمشكلات اليومية لتربية الأطفال، من خلال الأنشطة التفاعلية التي تشارك بها الأسرة ككل.

كما تم تنظيم ندوات تفاعلية للأسر المشاركة، مع تنظيم محطات ألعاب ومسابقات لتشجيع الأسرة على الاندماج وتبادل الأدوار والتواصل الفعال، وتم تصميم 8 ألعاب مصممة خصيصا لتغطية جوانب منهج التربية الإيجابية وذلك بمقر شباب ميت غمر.

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