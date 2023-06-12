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الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إطلاق مبادرة «يوم الأسرة» باستاد ميت غمر الرياضي بمشاركة 75 أسرة.. صور

جانب من فعاليات المبادرة
جانب من فعاليات المبادرة
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية، في بيان اليوم الإثنين، إطلاق مبادرة «يوم الأسرة»، باستاد ميت غمر الرياضي، بمشاركة ٧٥ أسرة وسط حشد من الرائدات الاجتماعيات وتنظيم متطوعي الهلال الأحمر.

جاء ذلك تحت رعاية دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وإشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة، والدكتورة آمال ذكي مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي، وجاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرآة والأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

تهدف المبادرة، تعزيز مفهوم الأسرة من خلال بناء علاقات صحية وقوية بين الأطفال وأبائهم، وتمكين أولياء الأمور لتقديم أفضل الرعاية لأطفالهم، كما تقدم حلولا للمشكلات اليومية لتربية الأطفال، من خلال الأنشطة التفاعلية التي تشارك بها الأسرة ككل.

كما تم تنظيم ندوات تفاعلية للأسر المشاركة، مع تنظيم محطات ألعاب ومسابقات لتشجيع الأسرة على الاندماج وتبادل الأدوار والتواصل الفعال، وتم تصميم 8 ألعاب مصممة خصيصا لتغطية جوانب منهج التربية الإيجابية وذلك بمقر شباب ميت غمر.

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الإدارة العامة لشئون المرأة الرائدات الاجتماعيات الدقهلية مديرية التضامن الاجتماعى محافظة الدقهلية