الجمعة.. مناقشة كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر" في بيت السناري

يعقد بيت السناري الأثري، التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر.. قراءة نفسية وسلوكية" للدكتور بهي الدين مرسي، وذلك في السابعة من مساء الجمعة المقبل، الموافق 16 يونيو الجاري، بمقر البيت في حي السيدة زينب.

يفتتح اللقاء الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وتديره الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي بوزارة الثقافة، وبحضور نخبة من الكُتاب والأدباء والمفكرين والمثقفين وكوكبة كبيرة من أساتذة التاريخ والشخصيات العامة.

يدور اللقاء حول كتاب "تصحيح المسار في منتصف العمر" الذي يشتمل على خلاصة ثلاثة عقود من الخبرة في مجال الصحة والطب، فهو يفسر أوجه الغموض التي تحيط بمهنة الطب وظواهر الحياة، ويشرح حقيقة "الماورائيات" ويزيل وهم الحظ والصدفة، ويقدم علاجًا لكيفية تقييم الشخص لحياته، لمعرفة ما إذا كان الاستمرار صحيحًا أم لابد من التغيير. كما يشتمل اللقاء على مناقشة عامة حول التنوع الثقافي والتراث الإنساني واحترام الثقافات.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، وتوفير مصادر المعرفة، وتعزيز مهارات التحليل والنقد البناء وتوسيع الآفاق الفكرية، وكذلك تحقيق مبدأ التعايش والتسامح وبناء جسور من الفهم والتعاون بين الثقافات المختلفة، فضلًا عن توفير بيئة مناسبة لتبادل لخبرات والمعارف والتشجيع على القراءة والتفكير والتعلم.

الكاتب والمفكر الدكتور بهي الدين مرسي، طبيب استشاري تخرج في كلية طب قصر العيني عام 1978، وعمل بالحقل الطبي لأكثر من ربع قرن، واعتزل بعدها المهنة وتخرج من جديد في كلية إدارة الأعمال بجامعة حلوان عام 1994، وعمل في مجال جودة الخدمات الصحية لعقدين، والإعلام الصحي.

وللكاتب 12 مؤلفا في مجالات التدريب وتحسين الأداء، منها: "منهج إدارة المخاطر والتعامل مع الكوارث والإخلاء الطبي، وقياس الأداء في المنشآت الصحية والطبية، والمنهج العلمي في حل المشكلات، وأخلاقيات مهنة الطب" وغيرها.