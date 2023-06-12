رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ بالعيد القومى للمحافظة

توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى ديوان عام المحافظة فى زيارة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومى للمحافظة، يرافقه الدكتور محمد عز العرب رئيس الجامعة الأسبق.

قدم رئيس الجامعة التهنئة للمحافظ معربا عن تقديره لمجهودات المحافظ للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصه على تطوير جميع المناطق والمرافق والبنية التحتية للقرى، مؤكدا على تقديم كافة سبل التعاون لدعم الخطة التنموية للمحافظة، فالجميع يعمل للصالح العام تنفيذا لخطة الدولة التنموية الشاملة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار للمحافظة بفضل جهود أبنائها وقياداتها المخلصين.

وتوجه المحافظ بالشكر لرئيس الجامعة على هذه الزيارة ومشاركته فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وحرصه الدائم على مد أواصر التعاون، مؤكدا أن الجامعة صرح تعليمى بحثى خدمى كبير وبيت خبرة للمحافظة يجمعهما العديد من الفعاليات وتبادل الخبرات لتقديم أفضل الخدمات لجميع أبناء المحافظة.