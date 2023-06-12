الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي تهديد للبشرية لا يقل عن الحرب النووية

قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إن العلماء والخبراء دعوا للتحرك وأعلنوا أن الذكاء الاصطناعي تهديد وجودي للبشرية لا يقل عن الحرب النووية.

وفي سياق ذي صلة، أفاد تقرير نشرته قناة "العربية"، بأن آثار الذكاء الاصطناعي تمثل موجة تخوف واسعة رغم فوضى سباق التطور بين المطورين والمنتجين، ومستشار رئيس الوزراء البريطاني أعلن أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح قويًا بما يكفي لقتل العديد من البشر في غضون عامين.

وتابع التقرير أن المدير التنفيذي لشركة Open Al أدلي بتصريح هام بأنه خائف من الذكاء الاصطناعي الذي أسهم بتطويره ومستقبله، وأبدي قلقه بشأن المنافسين الذين يصنعون خوارزميات شريرة.

ومن جانبه، تنبأ الفيزيائي وخبير الذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ماكس تيجمارك، بأن هناك فرصة بنسبة 50% في أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية، الأمر الذي قد يهدد وبشكل رئيسي، مستقبل الحياة على كوكب الأرض.

وأدلى البروفيسور تيجمارك، بتصريحات قاتمة ومقلقة للغاية، بشأن مستقبل البشر على هذا الكوكب، خلال مقابلة أجرتها الإذاعة الوطنية SVT، في مسقط رأسه بالسويد، حيث قال: "لقد تم بالفعل إبادة حوالي نصف جميع الفصائل والأنواع الأخرى على الأرض من قبل البشر".