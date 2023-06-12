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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الخمبس.. محمود عبدالحميد وفرقته الموسيقية فى ضيافة الأمير بشتاك

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ينظم  بيت الغناء العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 15 يونيو الجاري، حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد وفرقته الموسيقية، بمقر البيت في قصر الأمير بشتاك.
يتضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "الدنيا ريشة في هوا" لسعد عبدالوهاب، و"اي والله" لمحمد فوزى، "وحياتك يا حبيبى" لسيد مكاوى، و"قلبى ومفتاحه" لفريد الأطرش، و"حمال الأسية" لفايزة أحمد".
تخرج محمود عبد الحميد في المعهد العالي للموسيقي العربية قسم غناء، وتم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليا كسوليست بفرقة عبد الحليم نويرة، التابعة لدار الأوبرا المصرية.
شارك فى العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها منها: منها تونس، لبنان ،الأردن ، المغرب ، الدانمارك، كما شارك فى معهد العالم العربي بباريس بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
 

بيت الغناء العربي قطاع صندوق التنمية الثقافية محمود عبد الحميد قصر الأمير بشتاك رواد الموسيقى العربية فريد الأطرش فايزة أحمد سعد عبدالوهاب محمد فوزى