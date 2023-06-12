علوم البحار لـ"البوابة نيوز": العثور على أشلاء أدمية للسائح الروسي داخل معدة سمكة القرش

قال الدكتور محمود دار، الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار، إن نتائج تشريح سمكة القرش صاحبة واقعة سائح الغردقة، أسفر عنها أن جنس السمكة أنثى، وعثروا على بعض أشلاء جثة الشاب الضحية بمعدة سمكة القرش، موضحًا أن هذا النوع من الأسماك يعيش في أعماق تصل لـ20 مترًا، لافتا الي اننا الان في فترة منع الصيد وغذاء هذه الأسماك متوفر.

وأوضح “دار” فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك 3 أسباب تقف وراء هجوم قرش الغردقة على السائح الروسي، وذلك بعد تشريحه لمعرفة دوافع الهجوم، وهي، أولا، عندما تلقي بعض المراكب الحيوانات النافقة في المياه، الحالة الثانية عندما يقدم أصحاب المراكب طعامًا لأسماك القرش ما يغير من طبيعة تغذيتها، أما الحالة الثالثة فهي خروج سمكة القرش لوضع مواليدها في المناطق الضحلة خوفًا عليها من الذكور أو الأعداء، حيث تقوم أنثى القرش بتأمين المنطقة وزيارتها قبل وضع المواليد، والسمكة تكون في حالة هياج لأنها تشعر بالخطر على مواليدها.

وأكد الأستاذ بالمعهد القومي المصري لعلوم البحار، أن أنثى القرش عند دخولها «مرحلة الولادة» تكون في حالة هياج عصبي، ولا تأكل حتى تضع، قاصدا ان السمكة تنفذ غريزتها الطبيعية بوضع مواليدها في مكان آمن، وإذا وجدت أي كائن حي سواء إنسان أو غيره تصاب بحالة من الهياج وتهاجمه، لشعورها بالخطر.