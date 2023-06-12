محافظ دمياط تبحث تطوير أداء الوحدات المحلية للمراكز والمدن

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا موسعًا جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم ومديرى عدد من الادارات بكل وحدة ، حيث تابعت خلاله سير منظومة العمل بعدد من الملفات وما تم تحقيقه من جهود خلال الفترة الأخيرة.

وبحثت " المحافظ " آلية تخطى أى معوقات قد تبطىء منظومة العمل، حيث أكدت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال بنطاق كل مركز ومدينة، و تعزيز الجهود بين الادارات بكل وحدة محلية ، مؤكدة أيضًا على الدفع بالإجراءات الجارى تنفيذها للانتهاء من ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك إنجاز العمل بمنظومة الايردات وتحصيلها بشكل دورى .

وفى سياق متصل، وجهت " الدكتورة منال عوض " بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمعدات وسيارات جمع القمامة بما يحقق عملها بشكل جيد و الإرتقاء بمنظومة النظافة، مشددة على المتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها وتقديم تقرير دورى بشأنها ، كما وجهت تعليماتها الى رؤساء القرى بالتنسيق مع مديرية الزراعة لمتابعة موقف المحاصيل المزروعة و توريد محصول القمح لهذا الموسم ، كما أكدت على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بها وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم تكليف ادارتى المتابعة و الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمتابعة المستمرة لحركة العمل بالوحدات المحلية و العمل نحو التنسيق بين كافة الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.