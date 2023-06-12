عظم شهيدك.. الرائد ماجد عبدالرازق شهيد النزهة يلحق بصهره العميد وائل طاحون بعد 4 سنوات

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية.

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق

من هو الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق ؟

الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق تخرج في كلية الشرطة عام 2013، والتحق للعمل كمعاونا للمباحث بقسم شرطة عين شمس

وفي عام 2017 تزوج بابنة الشهيد العميد وائل طاحون، الذى استشهد عام 2015 على يد عناصر إرهابية أطلقت الرصاص عليه أثناء خروجه من منزله بمنطقة المطرية.

استهداف الإرهابيين

الشهيد ماجد عبد الرازق، شهيد قسم شرطة النزهة، الذي طالته يد الغدر من عناصر الجماعات التكفيرية التي كانت تدبر وتخطط لاستهداف طائرة الرئاسة، والتي اتخذت إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم مكانا لها للإعداد وتنفيذ مخططهم الإرهابى، فجاءت المعلومات عن الخلية الإرهابية، وبدء تمشيط شوارع الدائرة لضبط عناصر هذه الخلية.

لحظة استشهاده



كان الشهيد ماجد عبد الرازق يتفقد الحالة الأمنية في ساعة مبكرة من صباح يوم 7 إبريل 2019، حين لاحظ توقف سيارة ماركة هيونداي ماتريكس سوداء اللون، يستقلها مجهولون، فأشار إلى سائق الدورية بالتوجه لهم لفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم، وفور اقترابهم من السيارة ترجل منها شخصان وأطلقا النار على السيارة الخاصة بالشرطة فاستشهد في شارع طه حسين إثر تبادل لإطلاق النار مع مجهولين

آخر لقاء بأسرته

قالت حمدية أبوالعينين والدة الشهيد ماجد عبدالرازق إن آخر لقاء جمع بينها وبين نجلها عندما استيقظت من نومها وهو يقبل يدها ورأسها، ويطلب منها الدعاء له، مضيفة أنه كان يعد لحفل سبوع ابنته التي ولدت قبل استشهاده بأيام قليلة.

وأضافت أن نجلها كان زملائه يقدمونه في الصلاة لعزوبة صوته وشدة اتقانه في قرأة القرآن، مضيفة أنه كان يؤم الصلاة بأخوته في المنزل أثناء صلاة التراويح، بالإضافة إلى أنه كان يتمنى الشهادة منذ دخوله كلية الشرطة.

لقب بالوجه البشوش

ضحكاته لم تفارق وجهه ولُقب بصاحب الوجه البشوش بين زملائه الضباط، كما أنه كان يتمتع بحب الناس ويعمل على قضاء حوائجهم

شهر أبريل الحزين

وأحب عمله وأتقنه وتمنى الشهادة بعد استشهاد والد زوجته «صهره» العميد وائل طاحون، ليستشهد الرائد ماجد عبدالرازق، صباح يوم السابع من إبريل عام 2019 بعد «صهره» بـ4 سنوات لكن المفارقة أنه استشهد في نفس الشهر، ليكون إبريل شهرا حزينا على زوجته وأسرتها.

تكريم مستحق

وتم تكريم الرائد ماجد عبدالرازق، في ذكرى استشهاده عام 2020 لتميزه في عمله من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وفي احتفالية عيد الشرطة رقم 68، كان الظهور الأبرز لزوجة الشهيد ماجد عبدالرازق مع والدتها وطفلتها "ليلى"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بطل الحلقة المقبلة هو المقدم محمد الحوفى