خبير فلك: مصر ستفوز على غينيا المباراة المقبلة 3/1

كشف عبد الرحمن بصل، خبير الفلك، تفاصيل تنبؤاته بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2023، بعد تعادله مع فريق الوداد المغربي بهدف لكل فريق.

وقال عبد الرحمن بصل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يبني توقعاته لنتائج المباراة على الحاسة السادسة والنورانيات الربانية وبلقطة الخطيب الذي وقف وقال: «يارب البطولة دي تفرح الجماهير اللي بالملايين».

وتابع خبير الفلك: مصر ستفوز على غينيا المباراة المقبلة، وأتوقع فوز الأهلي 1/0 أو 3/1 لصالح المنتخب الوطني.

وأشار إلى أنه توقع مباراة بيراميدز والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، وحدث ما توقعته بوجود إنذارات عديدة وشد في المباراة والوقت الإضافي.

وتابع: علم الأبراج علم موجود لكنه لا يمكن أن يغير في الأقدار؛ والفلك والأبراج كلامهما علم مقترنين ببعضهما، مستدلا بقول الله تعالى «والسماء ذات البروج».

وبشأن الفرق بين العراف والدجال والمشعوذ، علق قائلا: العراف لديه علم مبني على حقائق، عكس الدجال الذي يركب الشيء على غير حقيقته.