ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير فلك: مصر ستفوز على غينيا المباراة المقبلة 3/1

الدجالين
الدجالين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف عبد الرحمن بصل، خبير الفلك، تفاصيل تنبؤاته بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2023، بعد تعادله مع  فريق الوداد المغربي بهدف لكل فريق.

وقال عبد الرحمن بصل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يبني توقعاته لنتائج المباراة على الحاسة السادسة والنورانيات الربانية وبلقطة الخطيب الذي وقف وقال: «يارب البطولة دي تفرح الجماهير اللي بالملايين».

وتابع خبير الفلك: مصر ستفوز على غينيا المباراة المقبلة، وأتوقع فوز الأهلي 1/0 أو 3/1 لصالح المنتخب الوطني.

وأشار إلى أنه توقع مباراة بيراميدز والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، وحدث ما توقعته بوجود إنذارات عديدة وشد في المباراة والوقت الإضافي.

وتابع: علم الأبراج علم موجود لكنه لا يمكن أن يغير في الأقدار؛ والفلك والأبراج كلامهما علم مقترنين ببعضهما، مستدلا بقول الله تعالى «والسماء ذات البروج».

وبشأن الفرق بين العراف والدجال والمشعوذ، علق قائلا: العراف لديه علم مبني على حقائق، عكس الدجال الذي يركب الشيء على غير حقيقته.

الأهلى دوري أبطال أفريقيا فريق الوداد المغربي