رئيس الوزراء يلتقى أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وياسمين محمد فريد خميس، الرئيس الفخري للاتحاد، والدكتور أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد خميس، أمين عام الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الاستثمار يحتل صدارة الأولويات خلال المرحلة الحالية لدى الدولة المصرية، من أجل تهيئة بيئة ومناخ الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وفي ضوء ذلك تعمل الحكومة، من خلال عدة مسارات، على تذليل المعوقات أمام المستثمرين، مضيفا أن الحكومة ستتخذ أي خطوات من شأنها دعم الاستثمار والصناعة دون تردد.

وفي هذا الإطار، تطرق رئيس الوزراء للحوافز التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد حزمة أخرى من الحوافز بهدف جذب الاستثمارات، ومؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تصغي لأية مقترحات أو آراء من شأنها أن تسهم في جذب الاستثمارات، ولدينا الاستعداد التام للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية في هذا الشأن.

من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال عن تقديم الشكر باسم الاتحاد على الترشيح لعضوية المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس، مؤكدا أن الاتحاد يدرك تماما الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية والحكومة بالاستثمار والمستثمرين، وقال إن القرارات الأخيرة الـ 22 التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار لاقت ارتياحا كبيرا بين أوساط المستثمرين.

وخلال الاجتماع، طالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بأن يتم استمرار القوانين واللوائح التي أنشئت بمقتضاها الشركات طوال مدة عملها، باعتبار أنها قد بنت عليها دراساتها، مطالبين أيضًا بتيسير الإجراءات وحوكمتها في تخصيص الأراضي الصناعية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أكدوا، خلال الاجتماع، على أهمية مشروع المثلث الذهبي، وضرورة أن يكون على أولوية الاهتمام، حيث يستفيد منه عدد من محافظات الصعيد، منوهين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في صعيد مصر برعاية الاتحاد الشهر المقبل، ومن المقرر أن يخرج المؤتمر بورقة عمل يتم عرضها على الحكومة، وذلك فيما يتعلق بدفع وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن الاجتماع استعرض عددا من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة بكل من مدينتي طابا ونويبع، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف، مجددا التأكيد أن هناك اهتماما بوضع تيسيرات ومحفزات لهذا القطاع خلال المرحلة الراهنة.

كما شهد الاجتماع استعراض بعض مطالب المستثمرين بمدينتي أكتوبر ودمياط الجديدة، وغيرهما من المدن، بما يسهم في زيادة الاستثمارات.