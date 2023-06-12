الخدمات الطبية بالكهرباء تفتتح العيادات التخصصية بروكسي

حرصت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير المنظومة الطبية للعاملين بالقطاع لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للسادة العاملين وأسرهم فى كل ربوع مصرنا الحبيبة ، تعلن شركة الخدمات الطبية عن افتتاح العيادات الطبية التخصصية بروكسي والتابعة لقطاع القاهرة الطبي و ذلك يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو وذلك الساعة 12 ظهرا.

وصرح الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية أنه بنا على تعليمات الدكتور محمد شاكر والمهندس جابر دسوقى على ضرورة العمل على تطوير الخدمة الطبية سيتم افتتاح عيادات روكسي التخصصية لتنضم إلى منظومة شركة الخدمات الطبية الساعية لتقديم أفضل مستوى طبي يليق بكل العاملين و أسرهم.

و أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، أن العيادات الطبية التخصصية بروكسي تضم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة ، حيث تتكون من عدد 24 عيادة لتشمل كل التخصصات الطبية.

وتتميز بوجود خدمة إجراء الفحوصات الطبية من سحب لعينات الدم وإجراء أشعة الموجات الصوتية و فحص قاع العين الكمبيوتر و إجراء رسم القلب وغيرها من الخدمات الأخرى حيث تمتاز بتوفر أحدث الأجهزة الطبية و التى تعد حجر الزاوية فى التشخيص التسليم والذى يبنى عليه العلاج السليم.

كما تم تطوير عيادة الاسنان بروكسي، جارى العمل على إنشاء مركزا للعلاج الطبيعي مدعوما بأحدث الأجهزة فى هذا المجال.

يقوم على العمل بالعيادات الطبية التخصصية بروكسي نخبة من أمهر الأطباء الأستشاريين والأخصائيين فى كل التخصصات الطبية، إلى جانب طاقم متميز من التمريض و السكرتارية الطبية.