عرض “جبل تقوق” من دمياط يحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية

فاز العرض المسرحى "جبل تقوق " بالمركز الثانى على مستوى الجمهوريه فى مسابقه "هواه المسرح" إدارة تنفيذ المشروعات.

وقد فاز هذا العرض بالمركز الأول علي مستوى مديرية الشباب والرياضة بدمياط وتم تصعيده ليمثل المحافظة في المسابقة النهائية علي مستوى الجمهورية.

وقد حصد أعضاء الفريق عددا من الجوائز الفردية من إدارة المهرجان:عمرو الزغبى، أفضل مخرج أول، خلود أبو العنين الديكور المتميز، أسماء البلتاجي أفضل ممثلة ثانية، لؤي مظهر أفضل ممثل ثانى، يارا السقا تميز في التمثيل.

يذكر أن فرقة هواة المسرح تمارس تدريباتها وأنشطتها بمركز شباب السيالة " إدارة دمياط ".

وتسعي وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية لتنمية الشباب الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية) إلى تفعيل الأنشطة الشبابية للموهوبين في المجالات الفنية وخلق جيل واع ومؤهل ثقافيًا وفنيا، حيث أتاحت فرص المنافسة بين الموهوبين وإطلاق إبداعاتهم من خلال مهرجان (فرق هواة المسرح) لأعضاء مراكز الشباب بجميع المحافظات.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.