الأنبا مرقس يلتقى خورس شمامسة الكاتدرائية بالقوصية

التقى الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك وخورس الشمامسة بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية ، يتقدمهم الشماس ميلاد بسطا مسئول جمعية الألحان بالكنيسة، وعدد من الشمامسة من مختلف المراحل العمرية.

استقبل الشمامسة الأب المطران بالحان الفرح معبرين عن سعادتهم بدعوة الرب لنيافته ليكون راعياً لايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك . وخلال اللقاء تحدث الانبا مرقس وليم إلى الشمامسة عن خدمة الشموسية ودور الالحان الكنسية الغنية فى التسبيح خلال خدمة القداس الإلهي والاحتفالات الطقسية، داعياً الخورس إلى مواصلة خدمته بسخاء لتمجيد إسم الرب وخير المصلين الروحي . كان قد حضر اللقاء برفقة سيادة المطران الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية .