5 نهائيات شهدها «صبحي» مع «المارد الأحمر».. التتويج بثلاثة ووصيف مرتين

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس بعثة النادي الأهلي فى مطار القاهرة الدولي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب نظيره الوداد المغربي مساء الأحد عقب انتهاء مباراة الإياب بالتعادل بهدف في ملعب محمد الخامس عقب الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف.

ليكون الدكتور أشرف صبحي شاهد عيان منذ توليه الحقيبة الوزارية علي وصول النادي الأهلي إلى خمسة نهائيات من دوري أبطال أفريقيا البداية كانت فى 2018 والنهاية كانت 2023 عندما أحرز الأهلي اللقب ثلاث مرات وحل وصيفا فى مرتين.

وزير الرياضة الذي يكمل غدا الأربعاء 14 يونيو 2023 خمس سنوات على كرسي وزارة الشباب والرياضة بعد حلف اليمين، في 2018، رسميًا خلفًا للمهندس خالد عبدالعزيز، بعد أن تم اختياره ضمن الحكومة المصرية الجديدة، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي شاهد عيان علي إنجازات القلعة الحمراء فى السنوات الخمس الأخيرة.

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018، الذي جمعَ بينَ الأهلي والترجي الرياضي التونسي وتمكن وقتها الترجي من حسمِ اللقب لصالحهِ بنتيجة 4 مُقابل 3 في مجموع المباراتين ليُحققَ بذلك ثالث لقبٍ له في دوري أبطال أفريقيا.

ثم جاء نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 أو نهائي القرن الذي جمع بين الأهلي والزمالك ليبتسم الحظ أمام وزير الرياضة لتحقيق أول لقب وهو فى منصبه بعد أن أصبح اللقب مصريا وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يكون فيها النهائي بين ناديين من نفس البلد ونجح الأهلي في حسم اللقب بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف ليحرز اللقب التاسع وفي نهائي 2021 والتي أقيمت أيضا من مباراة واحدة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء يوم 17 يوليو فاز المارد الأحمر على كايزر تشيفز بنتيجة 3–0 ليحقق لقبه العاشر والثاني فى عهد الدكتور أشرف صبحي.

وفي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 خسر الأهلي من الوداد المغربي يوم 30 مايو 2022 على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بهدفين دون مقابل ويحل المارد الأحمر وصيفا للبطولة ومع استمرار الدكتور أشرف صبحي فى منصبه للعام الخامس يأتي نهائي أفريقيا 2023 ويجمع بين الأهلي والوداد مجددا والذي يقام هذه المرة بنظام الذهاب والإياب وينجح الأهلي فى الفوز بالقاهرة بهدفين مقابل هدف ثم التعادل الإيجابي بهدف في الإياب ليحرز الأهلي اللقب الحادي عشر فى تاريخه والثالث فى عهد الدكتور أشرف صبحي ليكون أكثر وزير أحرزت مصر فى عهده دوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات ويشارك الأهلي فى إنجازاته.