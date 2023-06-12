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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفيلم التسجيلي "الكحريتة" يحصد جائزة الجمهور في مهرجان أفريقيا السينمائي

الفيلم التسجيلي الكحريتة
الفيلم التسجيلي "الكحريتة"
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حصد الفيلم التسجيلي المصري "الكحريتة" جائزة الجمهور في مهرجان إفريقيا السينمائي، المدعومة من هيئة اليونسكو، في دورته ال` 26، التي عقدت في مدينة ليوفن ببلجيكا.

الفيلم من إخراج أميرة دكروري، وإنتاج مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويوثق لطقس "الكحريتة" في قرية البهنسا، التابعة لمحافظة المنيا. ويرصد الفيلم كافة الظواهر والطقوس المتعلقة به بمختلف المقامات والأضرحة الموجودة هناك، ويعد واحدا من الأفلام الوثائقية التي أعدتها دكروري أثناء دراستها للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بإشراف الدكتور حسين أمين أستاذ الإعلام بالجامعة.

وترشح الفيلم لعدد من المهرجانات الإقليمية والدولية منها مهرجان لأفلام الجامعات الأمريكية حول العالم، ومهرجان جامعة زايد لأفلام الشرق الأوسط، .

يذكر أن أميرة دكروري مدرس مساعد بدبلومة الإعلام الرقمي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي صحفية مصرية، عملت في عدد من الصحف والمطبوعات المصرية، منها بوابة الأهرام، ومجلات البيت وفنون وعالم الكتاب وجريدة القاهرة.

أميرة دكروري
الفيلم التسجيلي المصري الكحريتة مهرجان إفريقيا السينمائي مدينة ليوفن ببلجيكا أميرة دكروري مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة