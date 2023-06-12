المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار في "الهيروين" بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة التاسعة بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل بتهمة الاتجار في "الهيروين" بمركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب وعضوية المستشارين سامح عبد الغني ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "ح ف ق" عاطل لمحكمة الجنايات لأنه أحرز مخدر الـ "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة شبين القناطر أنه بناء على اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية مفادها تواجد المتهم المطلوب التنفيذ عليه في الجناية رقم 213 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر بمسكنه وتم ضبطه وبتفتيشه، عثر بحوزته 19 لفافة بلاستيكية لجوهر "الهيروين" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بإحرازه لجوهر المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.