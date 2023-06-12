التحالف الوطني يعلن عن توقيع بروتوكولات تعاون جديدة ومتكاملة

شهد التحالف الوطني علي توقيع بروتوكول تعاون بين كل من “مؤسسة حياة كريمة، جمعية الأورمان، ومؤسسة أبوهشيمة الخير”، وذلك بهدف دعم ١٢٠٠ مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال ٦ أشهر بميزانية إجمالية بلغت نحو ٤٥ مليون جنية، فضلًا عن تقديم الدعم الغذائي لنحو ٣٠٠٠ مستحق شهريًا، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لإستكمال مستهدفات مبادرة ٦٠٠ ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الأثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

كما شهد التحالف الوطني أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة مصر الخير، لفك كرب الغارمين وتمكينهم إجتماعيًا وإقتصاديًا من خلال إعداد برامج تدريبية وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلًا عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022، بعد اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.



الجدير بالذكر أنه بموجب البروتوكول ستتعاون المؤسسات الثلاث، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتوزيع ٢٠٠ مشروع اقتصادي، و٣ أطنان لحوم، و٣ آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.