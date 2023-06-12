تفاصيل اجتماع رؤوساء الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز

‏عقد رؤوساء الأندية الجماهيرية بالدورى الممتاز اجتماعا عاجلا اليوم الإثنين، لمناقشة التحديات التي تواجه تلك الأندية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها.



وضم الاجتماع كامل أبوعلى رئيس النادي المصري، واللواء أبوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان.



واتفق المجتمعون على عقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع القادم مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الأندية.

وتعاني الأندية الجماهيرية من أزمات ومشاكل كبير في السنوات الأخيرة جعلها تبتعد عن المنافسة وأصبحت تصارع من أجل البقاء بين الكبار في دوري الاضواء.