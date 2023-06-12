حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة

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زوار ولكن مرعبين| تمساح عملاق يظهر في بركة سباحة منزلية في فلوريدا.. حيوان يشبه الديناصور يفاجئ فتاة في فناء المنزل.. ودب أسود على شاطئ في خليج المكسيك