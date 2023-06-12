حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بمنطقة النزهة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بسرقة سيارة "فان" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (سيارتين).
وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وباستدعاء إثنين من المجنى عليهم تعرفا على السيارتين، وإتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.