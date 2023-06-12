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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين بتهمة حيازة الأستروكس المخدر بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطلين بتهمة حيازة كيلو أستروكس قبل ترويجها على عملائهم فى منطقة عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  القبض علي (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت كيلو جــرام، مــبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

4 أيام أستروكس القبض على شخصين