بنك مصر يتبرع بـ 110 ملايين جنيه لدعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، وذلك للتبرع بنحو 110 مليون جنيه لدعم جناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش، هذا وتصل الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية 31 سرير، ويأتي ذلك التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية.

قام بتوقيع البروتوكول محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وذلك اليوم الإثنين.

وحضر التوقيع الدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتور عصام فخري استاذ الجراحة ومدير مستشفي الدمرداش، بالإضافة الي لفيف من قيادات البنك، ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بجناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش - مستشفيات جامعة عين شمس.

وأشاد الدكتور محمود المتيني بالدعم المستمر من بنك مصر لمستشفيات جامعة عين شمس والقطاع الطبي بالجامعة بصفة عامة والذي احدث طفرة حقيقة في توفير الرعاية الصحية لمستحقيها؛ مؤكدا ان المستشفيات الجامعية تعد الاساس التعليمي الفعلي للأجيال الطبية، ومن الجدير بالذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم مستشفيات جامعة عين شمس بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية بما يوفر افضل خدمة طبية للمواطن المصري.

ومن جانبه اثني محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر علي الدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس من اجل تقديم خدمة صحية لجميع المصريين.

ويأتي هذا التعاون انطلاقًا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، هذا وقد قام بنك مصر مؤخرا بدعم العديد من الصروح الطبية المختلفة.

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد وصل حجم التبرعات في آخر خمس سنوات لنحو 5.2 مليار جنيه؛ وتشكل منظومة الصحة جزء هام وجوهري من التبرعات، كما حاز البنك مؤخرًا عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.

ويحرص بنك مصر دائما علي تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.