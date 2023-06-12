الجيش السوداني: "الدعم السريع" يستهدف المناطق السكنية بمنطقة الأزهري

كشف الجيش السوداني، اليوم الإثنين، عن طبيعة الوضع العمليات العسكرية في عدة مدن سودانية، في ظل انهيار الهدنة المقررة.

وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم، أن ميليشيات الدعم السريع درجت على استهداف المناطق السكنية بمنطقة الأزهري والسلمة بالقصف المدفعي والصاروخي.

وقال بيان صادر عن الجيش السوداني أن الميليشيات أطلقت عددا من دانات الهاون والراجمة عيار ١٢٢ ملم علي منطقة الأزهري مربع ١٠ سقطت الأولي في ميدان ولم تحدث خسائر والثانية على منزل توفي صاحبه وأصيب ٣ أطفال بينما سقطت الثالثة على منزل غير مأهول وتضررت أجزاء منه.

وأشار البيان إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت بالقصف مربعات ١١ و١٣ و١٤ و١٥ بالأزهري أثناء تحليق الطيران لإيهام سكان المنطقة أن قوات الجيش هي من تقوم بذلك، وقد تجدد قصف هذه المناطق صباح اليوم بنفس الأسلوب.

وأدانت القوات المسلحة السودانية بأشد العبارات هذا السلوك الذي وصفته بـ"الإجرامي المعتاد من مليشيا التمرد"، كما نوهت على المواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر.