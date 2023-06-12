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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يكرم لاعبة منتخب الشراع بعد ذهبية البطولة الأفريقية

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة  كارما وليد لاعبة المنتخب المصري الشراع بعد ما استطاعت  لاعبة المنتخب المصري للشراع  تتوج وبجدارة بالميدالية الذهبية في منافسات البطولة الأفريقية للشراع الأوبتمست تحت سن ال ١٥ سنة، وذلك بحضور المهندس الباسل عبد الله رئيس الاتحاد المصرى للشراع ، الدكتور احمد جمعة معاون الوزير.

وأقيمت  البطولة الإفريقية للشراع طراز الأوبتمست في مدينة المضيق بالمغرب، وذلك في الفترة من 2 وحتى 9 مايو الجاري.

كما ناقش وزير الرياضة مع رئيس اتحاد الشراع خطة إعداد لاعبيه لدورة الألعاب الأوليمبية والتأهل لمنافساتها عن طريق البطولة الإفريقية المقبلة.

هنأ الوزير اللاعبة كارما وليد على هذا الانجاز التاريخى الذى يضاف للانتصارات الدولية التى يحققها لاعبو مصر فى مختلف المنافسات بفضل الاستقرار الذى تشهده المنظومة الرياضية بدعم القيادة السياسية.

أعرب الوزير عن تمنياته بمستقبل باهر للاعبة، وتحقيق مزيد من الانجازات، وتقديم الدعم والمؤازرة للاعبة وتوفير متطلبات رعايتها الفترة المقبلة.

يذكر أن اللاعبة “كارما وليد" تعبتر هي اللاعبة المصرية الوحيدة التي تشارك حاليا في هذه البطولة واستطاعت أن تحقق هذا الإنجاز الكبير، وأن تفوز اللقب والميدالية الذهبية وذلك في تحدي كبير وسط 89 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة إفريقية.

وزير الرياضة اشرف صبحي كارما وليد الشراع احمد محمدي