زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات في بورسعيد بنسبة 20%

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن زيادة بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات بنسبة 20 % بداية من أول يوليو القادم، لتصبح 60 جنيها شهريًا بدلا من 50 جنيها، وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على تعظيم قيمة بدل المنطقة الحرة وضمان وصولها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، الذي جرى خلالها استعراض الكشوفات الخاصة باسماء وبيانات مستحقي بدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وشدد محافظ بورسعيد علي الجهات التي لم ترسل كشوفات أسماء وبيانات المستحقين لبدل المنطقة الحرة من أصحاب المعاشات، بسرعة إرسال الكشوفات للبدء في تحويل المبالغ المالية الخاصة بالمستحقين لبدل المنطقة الحرة وصرفها.