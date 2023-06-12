"15 إجراء".. ننشر استعدادات مديرية تموين الأقصر لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتوفير الأمن الغذائي للمحافظة خلال فترة العيد وتكثيف الحملات للتأكد من استقرار الحالة التموينية.

واتخذت المديرية، عدد من الإجراءات كالتالي :-

1 - استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية.

2 - بالنسبة للمتابعة والرقابة علي توافر مستلزمات العيد من سلع غذائية وغير غذائية، يجري متابعة توافر كافه مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات والإعلان عن أسعارها.

3 - تكليف عدد من الحملات التموينية بالمرور على محلات الملابس والأسواق لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة مستلزمات العيد المبارك.

4- التأكد من توافر الخبز البلدي المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك المرور على المخابز البلدية والإفرنجية لمتابعة استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والمطاحن.

5 - منح أجازات للمخابز بنسبة 15-20% من إجمالي المخابز على مستوى المحافظة، مع استمرار عمل مستودعات الدقيق على الوجه المعتاد لتوفير سلعة الدقيق البلدي المدعم بالبطاقات التموينية للمواطنين.

6 - التأكد من قيام المطاحن بتوفير الدقيق استخراج 87.5% للمخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، بصفة منتظمة قبل بداية عيد الأضحى المبارك.

7 - بالنسبة لسلعة السولار والبنزين يجري متابعة استمرار عمل محطات الوقود ومحطات تموين السيارات خلال أيام عيد الأضحى للتأكد من توفر جميع المواد البترولية "سولار ، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة.

8 - متابعة توافر اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات مع استمرار مجموعات العمل المكلفة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز.

9 - بالنسبة للسلع الغذائية التموينية، جرى التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة ووضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وخاصة الهامة والضرورية ومنها التي يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين، ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الأضحى المبارك.

10 - سيتم استمرار عمل البدالين ومشروع جمعيتي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير جميع السلع التموينية من سكر وزيت وأرز ومكرونة وخلافه لدى البدالين ومشروع جمعيتي قبل بداية أجازة العيد، بما يضمن حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية بالبطاقات التموينية.

11 - توفير فروع الشركة المصرية بالمحافظة الأرصدة التالية: اللحوم المجمدة بفروع الشركة المصرية 7.182 طن بسعر الكيلو 160 جنية، والدواجن 2.749 طن، ويتم عرضها للبيع للمواطنين الفراخ بسعر الكيلو 85 جنية، لحوم سوداني مبردة بسعر الكيلو 195 جنية،ك كما سيتم تعزيز الأرصدة طوال الفترة قبل عيد الأضحى المبارك.

12 - كما سيتم توفير خراف الأضاحي من خلال متابعة إعداد شادر خراف الأضاحي التابع لوزارة التموين ببندر الأقصر، وسيتم توفير واستلام خراف الأضاحي الحية والإفادة بالكميات الواردة وأسعار كيلو الخروف القائم.

13 - تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء، لضمان التأكد من توافر السلع ( الخضر – والفاكهة ) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها، وطبقا للفواتير الصادرة تنفيذا للقرار 330 لسنة 2017.

14 - استمرار مبادرة معارض أهلا رمضان ببندر الأقصر، ومركز إسنا، ومبادرة "العيد فرحتنا" بجميع مراكز ومدن محافظة الأقصر، وزيادة نسبة التخفيضات بها، ليتمكن المواطنين من الحصول على سلع بأسعار مخفضة، وذلك من خلال عرض وبيع السلع الأساسية الإستراتيجية وكافة السلع والملابس الجاهزة بأسعار مخفضة ومناسبة لكافة المواطنين، وجاري المتابعة خلال فترة أيام العيد للتأكد من البيع بالأسعار المخفضة وعدم التلاعب بها .

15 – فيما يخص توريد القمح المحلي، سيتم استمرار عمل لجان استلام وفرز الأقماح المحلية، بحضور جميع أعضائها بالمواقع التخزينية "أرمنت – إسنا ومطحن الاتحاد بالأقصر" وجاري المتابعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.