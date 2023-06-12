الثانوية العامة 2023.. الطلاب يؤدون امتحان المواد غير المضافة في “الاقتصاد والإحصاء” غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 غدًا الثلاثاء، امتحانى «الاقتصاد - الإحصاء» - شعبة عامة ضمن مواد غير المضافة للمجموع.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع، اليوم، وواجه الطلاب «التربية الدينية - التربية الوطنية» بنظام البابل شيت، واختيار من متعدد فقط.

وسادت حالة من الغضب والاستياء لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2023، بعد تداول نماذج لأسئلة امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية بشكل موسع على جروبات الغش، عقب انطلاق الاختبار في التاسعة صباحا، حيث تداولت صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة واجابات للامتحان.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، تم ضبط طالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وضُبطت حالتان باستخدام جهازى هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، بلجنة بسوهاج، وطالب بلجنة بشرق المنصورة، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب، وتم استبعاد اثنين من الملاحظين بلجنة بسوهاج لتسهيلهم عملية الغش فى مادة التربية الدينية داخل اللجنة، وإحالتهما للشئون القانونية، وذلك بعد رصدهما من خلال كاميرات المراقبة.

ويؤدي 783025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة.