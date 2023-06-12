لطلاب الثانوية العامة.. هذه الأطعمة تساعدك على التركيز

أثناء الامتحانات الثانوية العامة، يعاني بعض الطلاب من التوتر والقلق المستمر واضطرابات النوم، لذلك ينصح خبراء الصحة الطلاب بتناول الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة بما في ذلك الأسماك والفواكه والبيض.

أكدت معظم الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالأطعمة المنشطة للدماغ أثناء امتحانات المدرسة الثانوية يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، ويحفز تكوين خلايا دماغية جديدة، ويصلح خلايا الدماغ الموجودة، ويحمي خلايا الدماغ من التلف والشيخوخة.

الأطعمة التي تساعد في تحسين الذاكرة:

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ، وهي نوع من الدهون الصحية الموجودة في زيت الزيتون ، والأفوكادو يحسن تدفق الدم، كما يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من التيروزين ، وهو حمض أميني يُعد مقدمة للدوبامين ، وهو مادة كيميائية في الدماغ تحافظ على تحفيزك وتركيزك.

البيض

البيض هو أهم مصدر غذائي للكولين ، والذي نحصل منه على ما يكفي منه في نظامنا الغذائي. يعتبر الكولين من العناصر الغذائية الهامة التي تحتوي على مركب ب لأنه يمثل مقدمة لأسيتيل كولين ، وهو ناقل عصبي مرتبط بالذاكرة والتعلم. .

فواكة

جميع الفواكه غنية بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الدماغ من الأكسدة. تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الفاكهة على تحسين الذاكرة والتعلم والفهم اللفظي والمهارات العددية واتخاذ القرار.

الشوكولاته الداكنة

تحتوي الشوكولاتة على كمية صغيرة من الكافيين ، وهو ما يكفي لتقوية الذاكرة والمزاج والتركيز ، كما أنه يحفز تدفق الدم إلى الدماغ لمساعدة الذاكرة والتركيز والذاكرة.

الأطعمة الغنية بأوميجا 3

تشمل الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3 الأسماك ولحم البقر والدجاج.

الجوز

الجوز هو المكسرات الوحيدة التي تحتوي على كميات كبيرة من ALA (حمض ألفا لينولينيك) ، وهو الشكل النباتي لأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية. إنه أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على السيروتونين المعزز للمزاج.

وجد الباحثون أن المشاركين في الدراسة الذين تناولوا الجوز يوميًا سجلوا درجات أعلى في الاختبارات المعرفية من أولئك الذين لم يتناولوها.