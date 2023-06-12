الرياضة تواصل منافسات بطولة السباحة لمراكز شباب المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، منافسات بطولة السباحة الأولى بمراكز شباب المحافظات الحدودية، وذلك بنادي سينزو الرياضي بمحافظة البحر الأحمر.

وتُقام منافسات اليوم الثاني في مسافات، ١٠٠م حرة أولاد وبنات، ٥٠م أولاد وبنات، ٢٠٠م ظهر أولاد وبنات، ١٠٠م فراشة أولاد وبنات، ٤×٥٠م حرة أولاد وبنات، ٤×٥٠م حرة ميكس، من خلال ٢٢حكم من الإتحاد المصري للسباحة.

يذكر أن بطولة السباحة الأولي لمراكز شباب المحافظات الحدودية، تُقام بمشاركة 360 سباح من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الاحمر، مطروح، أسوان، والوادى الجديد، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ووسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب.