الانتهاء من صيانة عبارة ولنش مرسى الحاج قنديل بدير مواس

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة شاملة لعبارة ولنش مرسى الحاج قنديل التابع لمجلس قروى تل بنى عمران بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتكلفة إجمالية قدرها ٢ مليون جنيه لخدمة أهالي قرى مركز ديرمواس وقرى شرق النيل وضمان أمنهم وسلامتهم .

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أن الصيانة تمت بإحدى الشركات المعتمدة بهدف ضمان جودة وفاعلية تشغيل المعديات ومراعاة التيسير علي مواطني شرق النيل وتيسير انتقالهم من وإلى المدينة والمناطق المجاورة ، موجهاً بضرورة إجراء الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة وتوفير كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية وأطواق النجاة ، وتفعيل الرقابة على التشغيل والتحصيل لضمان الانضباط والعمل علي راحة المواطنين .

وكان المحافظ قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ووضع لافتات تحذيرية بالأماكن الخطرة التي يحظر فيها تواجد المواطنين.