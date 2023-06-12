الجزائر: توقيف إرهابي نشط في منطقة الساحل الإفريقي

أعلنت القوات المسلحة الجزائرية عن نجاح عمليتها الأمنية في توقيف الإرهابي ريكان أحمد، المُكنى "أبو خديجة"، الذي نشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وذلك في إطار مكافحة الجماعات الإرهابية ودعم السلام والأمن بمنطقة الساحل الإفريقي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، فإن مصالح الأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري لتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، تمكنت من توقيف إرهابي، أمس الأحد، كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل.

ولفت البيان، إلى أن هذه العملية تأتي لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب، وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.

يشار إلى أن الأمم المتحدة، كانت حذرت عبر مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، من صعوبة عكس المسار الأمني في منطقة الساحل بدون تحقيق مكاسب أمنية كبيرة، وسيتوسع انعدام الأمن نحو بلدان غرب أفريقيا الساحلية. لذا فهناك حاجة ماسة لإحراز تقدم حاسم في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

وقالت مارثا بوبي، إن حالة عدم الاستقرار الأخيرة في السودان تمثل مدعاة إضافية للقلق، مشيرة إلى أن الآثار المدمرة لاستمرار زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل ستكون لها آثار محسوسة خارج المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها.