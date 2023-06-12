رئيس جامعة المنوفية يترأس لجنة ترشيح المتقدمين لمنصب عميد الهندسة

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المكلفة بترشيح المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة بشبين الكوم برئاسته وعضوية كل من: الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعة الأسبق ممثلان الجامعة، وممثلا المجلس الأعلى للجامعات: الدكتور إبراهيم فوزى من جامعة القاهرة، والدكتور محمود أبو النصر من جامعة عين شمس، وممثل كلية الهندسة الدكتور محمد عز العرب الأستاذ المتفرغ بالكلية ورئيس الجامعة الأسبق، حيث قامت اللجنة بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والاطلاع على خطة العمل التى قدمها كل مرشح.

وتضم لائحة المتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة كل من: الدكتور محمد عبد العزيز سعفان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وقائم بعمل العميد، الدكتور إبراهيم حسن إبراهيم أستاذ بقسم الهندسة المدنية، والدكتور ناجى إبراهيم أبو العزم رئيس قسم الهندسة الكهربية.