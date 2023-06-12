لقاء السيسي وشيخ الأزهر.. تعرف على برنامج زيارة رئيس وزراء العراق لمصر

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة، اليوم الاثنين، في زيارة رسمية لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والامنية السياسية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ويلتقي رئيس الوزراء السوداني خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية، كما يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع الجالية العراقية المقيمين في مصر.

كما سيعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول".

وتعد زيارة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي مصر اليوم، الثانية إذ شهد العراق منذ تولي محمد شياع السوداني قيادة الحكومة العراقية جهودًا كبيرة لتوطيد العلاقات مع دول الجوار العربي وغير العربي والسعي للتواصل مع دول العالم بما بخدم مصلحة الشعب العراقي ورفع أشكال التعاون المشترك في العديد من المجالات، في وقت واجهت حكومة السوداني العديد من التحديات الاقتصادية والأزمات المتراكمة بسبب الفساد والمحسوبية والخلافات الحزبية التي أضرت بالمواطن العراقي وأضعفت الدولة العراقية وفي ظل رغبة السوداني لتوطيد العلاقات مع مصر

ووصل رئيس الوزراء العراقي على رأس وفد وزاري كبير محملا بأمال كبيرة لفتح آفاق للتعاون مع مصر التي يعتبرها السوداني أهم مفاتيح مساعدة العراقيين للنهوض بواقعهم الخدمي الذي حرصت حكومته على النجاح في هذا الملف الذي يضم الكهرباء والماء والطرق والمدارس والمستشفيات، وفي ظل تحدٍ كبير بسبب أزمة تلاعب ضعاف النفوس بقوت العراقيين عبر المضاربة بأسعار الدولار، كما ستكون الزيارة بمثابة انطلاقة جديدة مختلفة في شكلها ومضمونها وما تحمله من توقيع للعديد من الاتفاقيات بين البلدين ومن أجل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما تكمن أهمية الزيارة في شكل اللقاءات التي سيجريها السوداني كما يسعى السوداني خلال زيارته للقاهرة لبحث العديد من الملفات من بينها التبادل التجاري ومشروع الربط الكهربائي والنفط والغاز وزيادة نسب الاستثمارالمتبادل بين البلدين، والذي يرى السوداني أنه أقل من الطموح الذي تعمل عليه حكومته ليكون بمستوى عالٍ يليق بالبلدين اللذين يملكان مقومات كبيرة ويملكان تاريخًا مشتركًا يؤسس لحقيقة أن مستوى التعاون المشترك بين البلدين خلال السنوات الماضية لم يكن ملبيًا لطموحات الشعبين والقيادتين على حد سواء.

وتعد مصر، من الدول ذات الأهمية البالغة في عقل رئيس الوزراء العراقي السوداني إذ يؤكد باستمرار أن مصر من أكبر الدول الداعمة للعراق بالإضافة إلى أنه منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية شهدت تلك الفترة العديد من المباحثات بين السوداني والرئيس عبد الفتاح السيسي، واتصالات على جميع المستويات وسعي كبير قامت به الدبلوماسية العراقية والمصرية.