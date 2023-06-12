المنيا تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتية

حققت المنيا المركز الأول فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد تحت 11و 12 سنة (كاتا - كومتيه) بنين وبنات فردى وجماعي ، والمؤهلة لبطولة الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع فرع الاتحاد بالمنيا بمشاركة محافظات : " الفيوم و بنى سويف والمنيا و أسيوط و الوادي الجديد "، حيث استضافت البطولة الصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة المنيا حصلت على المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة ، حيث حققت أول كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنين، ثالث كاتا فردى بنين، أول كاتا جماعي بنين، ثالث كاتا جماعي بنين ، مشيرا ً إلى الدعم المتواصل من محافظ المنيا لقطاع الرياضة والناشئين لما تمثله الرياضة من أهمية فى بناء جيل قادرٍ على صناعة المستقبل .