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الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتية

فريق الكارتية
فريق الكارتية
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حققت المنيا المركز الأول فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية لقطاع شمال الصعيد تحت 11و 12 سنة (كاتا - كومتيه) بنين وبنات فردى وجماعي ، والمؤهلة لبطولة الجمهورية، والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه بالتعاون مع فرع الاتحاد بالمنيا بمشاركة محافظات : " الفيوم و بنى سويف والمنيا و أسيوط و الوادي الجديد "، حيث استضافت البطولة الصالة المغطاة بإستاد المنيا الرياضي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه ، أوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة أن محافظة المنيا حصلت على المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة ، حيث حققت أول كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنات، ثاني كاتا فردى بنين، ثالث كاتا فردى بنين، أول كاتا جماعي بنين، ثالث كاتا جماعي بنين ، مشيرا ً إلى الدعم المتواصل من محافظ المنيا لقطاع الرياضة والناشئين لما تمثله الرياضة من أهمية فى بناء جيل قادرٍ على صناعة المستقبل .

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للكاراتيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الشباب والرياضة