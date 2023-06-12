لأول مرة في البحيرة.. قسطرة مخية تنقذ حياة رضيعة بمستشفى كفر الدوار

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، في إجراء جراحة عاجلة لطفلة تبلغ من العمر 9 أشهر وهي الأولى من نوعها في مستشفيات محافظة البحيرة، وهي تركيب قسطرة مخية وتحويل السائل النخاعي الشوكي من المخ إلى البطن لتقليل الضغط داخل المخ.

وقال الدكتور عمرو دويدار، مدير مستشفى كفر الدوار العام، إنه تم تحويل المريضة من مستشفى أبو المطامير إثر سقوطها من مكان مرتفع وبعد إجراء الاشاعات اللازمة، تبين وجود استسقاء بالمخ وتجمع السائل النخاعي وكسور متعددة بالجبهة مع وجود نزيف داخل المخ، وتم وضع الحالة بقسم العناية المركزة للأطفال قبل العملية لتحسن حالتها وضبط تحاليلها ومتابعتها متابعة جيدة للتمهيد للعملية الدقيقة، وتم خروج الحالة من العمليات بحالة جيدة ووضعها بالعناية المركزة ومتابعة حالتها.

وتوجه مدير مستشفى كفر الدوار العام بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المشارك بالعملية مع تمنياته باتمام شفاء الطفلة بأمر الله عز وجل.

ولفت إلى أن إجراء مثل هذه العمليات الدقيقة مثل تركيب قسطرة مخية لطفلة رضيعه تبلغ من العمر 9 شهور بمستشفى كفر الدوار العام، تحت رعاية الدكتور هاني جمعية، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، يأتي في إطار حرص مستشفى كفر الدوار العام على المنافسة المستمرة للمستشفيات الجامعية والتعليمية.

وأجري العملية الدكتور أحمد فتح الله زايد، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أيمن محمد معالي، استشاري التخدير، مدرس التخدير والعناية بجامعة الإسكندرية، والتمريض، هند صلاح محمد، وإيمان أيمن محمد.