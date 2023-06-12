نائب التنسيقية يرفض الموازنة: زيادة الرواتب لا تغني وتسمن من جوع بسبب ارتفاع التضخم

رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.



وقال النائب محمود بدر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي ، و حضور د .محمد معيط وزير المالية إلى ارتفاع أسعار السلع" زادت المرتبات و بالتوازي ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب التضخم ، و كأن المواطن مزادش حاجة و الفلوس قيمتها قلت و هذا لا يغني و لا يثمن من جوع.



وعلق النائب محمود بدر على ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور قائلا " لا يتماشى مع الواقع ، و استطرد " و هنا لا أقارن ارتفاع المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن أقارنها بأسعار السلع الأساسية ".



وأضاف النائب محمود بدر " المواطن اللي كان يحصل على 2500 جنيه شهريا و كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، بعد الزيادة الجديدة يقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زيت"، و استطرد قائلا " الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليار إلى 127 مليار جنيه ، متسائلا لماذا تم خصم 3 مليار جنيه .



و أختتم النائب محمود بدر قائلا " العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف بسبب عدم وجود مستلزمات، وكل راجل رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه" ، ثم أعلن رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية " و موازنة العام المالي 2023/2024 .