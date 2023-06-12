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الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب التنسيقية يرفض الموازنة: زيادة الرواتب لا تغني وتسمن من جوع بسبب ارتفاع التضخم

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رفض النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.


وقال  النائب محمود بدر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي جبالي  ، و حضور د .محمد معيط وزير المالية إلى ارتفاع أسعار السلع" زادت المرتبات و بالتوازي ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب التضخم ، و كأن المواطن مزادش حاجة و الفلوس قيمتها قلت و هذا لا يغني و لا يثمن من جوع.


وعلق النائب محمود بدر على ما أعلنته الحكومة بزيادة الأجور قائلا " لا يتماشى مع الواقع ، و استطرد "  و هنا لا أقارن ارتفاع  المرتبات بأسعار الدولار أو الذهب، ولكن أقارنها  بأسعار السلع الأساسية ".


وأضاف  النائب محمود بدر "  المواطن اللي كان يحصل على  2500 جنيه  شهريا و كان ممكن يشتري 100 زجاجة زيت، بعد الزيادة الجديدة يقبض 3000 جنيه ولكن مش هيجيب 45 زيت"، و استطرد قائلا " الحكومة أعلنت زيادة بند المنح والحماية الاجتماعية، إلا أن الواقع يؤكد انخفاضها، من 130 مليار إلى 127 مليار جنيه ، متسائلا لماذا تم خصم 3 مليار جنيه .


و أختتم النائب محمود بدر قائلا " العجز في الموازنة هو عجز الأب اللي رايح يعمل عملية ومش عارف بسبب عدم وجود مستلزمات، وكل راجل رايح يجيب كيلو لحمة يلاقيها وصلت 350 و400 جنيه" ، ثم أعلن رفضه تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية " و موازنة العام المالي 2023/2024 .

موازنة العام المالي 2023 2024 النائب محمود بدر الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د حنفي جبالي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 2024