نائبة التنسيقية توافق على موازنة 2023/2024.. وتؤكد: مصر حققت مشاريع قومية

أعلنت النائبة أية مدني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

ووجهت النائبة أية مدني خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر لرئيس مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة على مجهودها في إعداد التقرير.

وقالت: "في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مصر نجحت في تحقيق نجاحات في مشاريع قومية مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، وتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الاستثمار".



وأشارت إلى أنه في الموازنة الحالية تمت زيادة دعم الصادرات، ودعم التأمين الصحي، ودعم الإنتاج الصناعي، مضيفة: "إجماليا زيادة مخصصات الدعم لتصل قرابة 530 مليارا مقارنة ب425 مليارا العام الماضي، ولذلك أوافق على الموازنة العامة".



وقالت: "إيمانا بأن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركية لذلك لدي بعض التوصيات، تتمثل في النظر في الأصول غير المستغلة والنظر في طرق بديلة لسد القروض، وزيادة دعم المزارعين".

كما أوصت ب زيادة قطاع حماية البيئة حيث إنه يمثل واحدا من عشرة في المائة وهو أقل قطاع لكن أهميته كبيرة جدا ".

