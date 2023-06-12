محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات تنفيذ 31 مجمعا حكوميا بقرى حياة كريمة



شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مواصلة الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) وضمان الإنتهاء منها فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية والإرتقاء بمستوى الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

كما كلف اللواء أشرف عطية العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد إجتماعين تنسيقيين مع مسئولى الجهات المعنية والشركات المنفذة ، وبحضور رؤساء المراكز والمدن ، وذلك من أجل إستعراض الموقف التنفيذى لأعمال توصيل المرافق العامة والبنية الأساسية لمجمعات الخدمات الحكومية الجارى تنفيذها بإجمالى 31 مجمع حكومى .

ومن جانبه أكد العميد ياسر عبد الشافى بأنه تم مناقشة الخدمات التى ستقدمها هذه المجمعات ، وبحث آليات وأسلوب التشغيل ومنظومة العمل الإدارى وتأهيل وتدريب العاملين فيها ، بالإضافة إلى بحث موقف التجهيزات الفنية والتكنولوجية وغيرها من الإستعدادات اللازمة لبدء التشغيل التجريبى للمجمعات التى يتم الإنتهاء منها بنسبة 100 % .

مشيراً بأنه تم أيضاً طرح كافة الآراء والمقترحات الخاصة بإعداد الخطة السنوية لتشغيل وصيانة هذه المجمعات لضمان إستمراريتها لتؤدى دورها بالشكل المطلوب ، كما أوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التأكيد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لإستمرار التنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية لتذليل العقبات والمشكلات وتلافى كافة الملاحظات التى ترصدها الجولات الميدانية ، علاوة على حصر جميع الإحتياجات المطلوبة والإستعدادات لإنطلاق وبدء التشغيل التجريبى لعدد 9 مجمعات حكومية بمركز نصر النوبة كمرحلة أولى ، على أن يتوالى التشغيل التجريبى لباقى المجمعات التى تصل نسبة التنفيذ فيها إلى 100%.

لافتاً إلى أنه فى نفس السياق تم متابعة أعمال الإستلام الإبتدائى لمركز شباب قرية فطيرة بكوم أمبو والذى يضم مقر ملعب خماسي وملعب قانونى وغيرها من المكاتب الإدارية ودورات المياه والصالات الملحقة .

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