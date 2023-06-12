ads
الثلاثاء 13 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق 11 منشأة طبية لوجود مخالفات وتحرير 11 محضرا تموينيا ببني سويف

جانب من حملة حماية
جانب من حملة حماية المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف اليوم الإثنين على حملة مشتركة للجنة حماية المستهلك والمرور على المجازر و الشوارد وأماكن بيع اللحوم بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وذلك بحضور:فواز رجب نائب رئيس المدينة ، الدكتور سامي الدهشورى،والدكتور أسامة من الطب البيطري وممثلين عن التموين والصحة  والتمريض والقوى العاملة  والبيئة والمتابعة والتفتيش المالي والإداري

أسفرت الحملة عن غلق 11 منشآة طبية خاصة  لوجود مخالفات منها ( 3 معامل، 7 عيادات ، مركز نساء وتوليد وحضانات ) وتحرير 21 محضر لمخالفات في الأسواق والمحلات ، شملت 5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية ، 12 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر لعدم إصدار فواتير وشهادات صحية .

وتم التحفظ على طن لحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات ، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيداً  لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

 

 

 

 

السكرتير العام المساعد ببني سويف تحرير 11 محضر شهادات صحية لجنة حماية المستهلك لحوم مجهولة المصدر