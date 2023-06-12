ختام حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بالأقصر.. صور

نفذت مديرية الصحة بالأقصر، بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، فعاليات حملة "حقك تنظمي"، والتي استمرت على مدار خمسة أيام متواصلة، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بالمحافظة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتهدف حملة "حقك تنظمي" إلى توعية السيدات بأهمية الحصول على الوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية للحفاظ على صحتها والاستخدام الأمثل لوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.

وتأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بحياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وتلبية لاحتياجات القرى على مستوى مختلف محافظات مصر وتنفيذا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتضمنت الفعاليات، تنظيم عدة ندوات لشرح وسائل تنظيم الأسرة، وفترات المباعدة والمخاطر التي تواجه السيدة من تكرار الحمل وضرورة الكشف المبكر عن أمراض الثدي، كما تم تنظيم لقاءات توعية عن أهمية تنظيم الأسرة للأم والطفل، وعن أنواع وسائل تنظيم الأسرة الموجودة داخل عيادات تنظيم الأسرة، سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات والعيادات المتنقلة والتعرف علي الوسائل الجديدة.

أقيمت الفعاليات، تحت إشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والسكان بالوزارة، والدكتورة ناهد محمد مدير عام الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص المشرف المركزي من القطاع، والدكتور طاهر أيوب وكيل أول وزارة مدير مديرية الصحة بمحافظة الأقصر، والدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وفريق الإشراف بمكتب تنظيم الأسرة بالمديرية، وبحضور رجاء شوقي أحمد رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان للاستجابة للمستجدات، ومعالجة القضايا السكانية التي تعوق التنمية بالمشاركة مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

حملة حقك تنظمي (1)

حملة حقك تنظمي (2)

حملة حقك تنظمي (3)