ورش صيفية لتعليم الفنون للأطفال بالأوبرا

بدأت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تلقي طلبات الالتحاق بالورش الفنية التي تقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف في قاعة صلاح طاهر، لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر 7 سنوات حتى 17 عاما خلال شهري يوليو وأغسطس.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، الورش، بمشاركة مجموعة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات «الرسم، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والخط العربي، وأعمال من السلك والمشغولات الجلدية»، في الفترة من 9 يوليو حتى 8 أغسطس بقاعة صلاح طاهر وبهو المسرح المكشوف.

وفي الختام يقام معرض لنتاج الورش من الأعمال الفنية، يُمنح فيه المشاركين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

يذكر أنّ ورش العمل التشكيلية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، تأتي امتداد لخطواتها الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي، وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والأطفال، بهدف خلق جيل جديد قادر على تذوق وإنتاج الفنون الجادة، ما يسهم في بناء المجتمع المصري.